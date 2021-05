Giulio Pretelli, svelato il sesso del suo primo bebè: la notizia tanto attesa, immensa gioia per mamma e papà (Di sabato 8 maggio 2021) Giulio Pretelli, è stato svelato finalmente il sesso del suo primo bebè: sarà un maschietto o una femminuccia? immensa gioia per mamma e papà. Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Proprio in queste ore, come testimoniato anche dalle Instagram Stories di Giulia Salemi, si sta tenendo il baby shower del primo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021), è statofinalmente ildel suo: sarà un maschietto o una femminuccia?per. Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Proprio in queste ore, come testimoniato anche dalle Instagram Stories di Giulia Salemi, si sta tenendo il baby shower delL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

_Estanco : Ma in che senso la fidanzata di Giulio Pretelli ha partorito ORA ???????? - Giorgiad21 : Giulio velocità della luce Pretelli ha raggiunto il suo scopo #lefetenti - MarisaScarpell1 : @MyRareSG Io la penso come te , e vuoi sapere il perché? Andate a farvi un ' giretto ' sui profili della famiglia… - isticazzu1 : Il modo in cui mi state così sul cazzo quando iniziate a dire che Cuba non c'entra con il babyshower, ma spiegatemi… - Laverit35419501 : Scusate ma riflettevo che Giulio e Alessia si sono fidanzati quando? Un mese prima di Pierpaolo e giulia più o meno… -