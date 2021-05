Giulia Salemi: la raccolta fondi per il figlio di Luana (Di sabato 8 maggio 2021) Colpita dalla notizia di una morte così prematura e ingiusta e con la scoperta che Luana D’Orazio era una sua fan, Giulia Salemi apre una raccolta fondi per prendersi cura di Alessio, figlio dell’operaia tessile vittima in un tragico incidente sul lavoro. Giulia Salemi ha annunciato dai suoi canali social di aver aperto una raccolta fondi per prendersi cura di Alessio, il bambino di cinque anni di Luana D’Orazio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Colpita dalla notizia di una morte così prematura e ingiusta e con la scoperta cheD’Orazio era una sua fan,apre unaper prendersi cura di Alessio,dell’operaia tessile vittima in un tragico incidente sul lavoro.ha annunciato dai suoi canali social di aver aperto unaper prendersi cura di Alessio, il bambino di cinque anni diD’Orazio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - MediasetPlay : Cecilia su Giulia Salemi: “Amica amica...” ?????? #IlPuntoZ - Marika54538042 : RT @lemiecosucce: Dimmi che sei Giulia Salemi senza dirmi che sei Giulia Salemi #prelemi - Nicoettaconcet1 : RT @kledi555: Da “Giulia salemi arriva lei e tremi” a “Giulia salemi arriva lei e finisci in ospedale per colpa di un monopattino” è un att… - Nicoettaconcet1 : RT @Steflunasami: Piango ?????? Grande Donna, Grande anima, grande cuore questa è Giulia Salemi! #prelemi -