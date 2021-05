Giulia Salemi | critica Cecilia Rodriguez per la frecciatina a Francesco Monte

(Di sabato 8 maggio 2021)si sono incontrate all’Isola dei Famosi. Tutte e due hanno fatto il GF VIP, ed in passato hanno avuto lo stesso ragazzo. Stiamo parlando proprio di. La sorella di Belen, di recente è stata intervistata da Tommaso Zorzi nel suo programma “Il Punto Z”non si è risparmiata affatto delle frecciatine nei confronti di, ed il motivo perché non parla conDurante l’intervista di Tommaso Zorzi,ha affermato di voler raccontare la sua verità riguardo a...

Salvo qualche discussione, ad esempio quelle con Dayane Mello o, che di recente si è anche schierata dalla sua parte , Stefania Orlando con la sua solarità è riuscita a conquistare ...Isola Dei Famosi,vuole fuori Francesca Lodo: "Ci ho riflettuto", figlia di Fariba Tehrani e fidanzata di Pierpaolo Pretelli , attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato L'Isola ...Diatriba infinita tra Cecilia e Andrea Iannone. "Io stavo con tua sorella quando Giulia usciva con Jeremias. Queste cose non le faccio!" ...Le vicende di casa Rodriguez si intrecciano ancora con quelle di Andrea Iannone, che stavolta risponde a Cecilia in merito ad un suo presunto flirt con Giulia Salemi in tempi sospetti.