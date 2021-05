Giulia De Lellis prende il treno | ma quegli shorts sono illegali – FOTO

Advertising

infoitcultura : Giulia De Lellis si mostra ai fan senza trucco, perché finalmente è riuscita a far pace con se stessa - infoitcultura : Giulia De Lellis, il grande momento è arrivato: l'annuncio ufficiale - infoitcultura : Giulia De Lellis chiama 6 persone per fare il cambio di stagione nella cabina armadio di casa - infoitcultura : Giulia De Lellis mostra la sua enorme cabina armadio (e le 6 persone chiamate a sistemarla) - infoitcultura : Love Island, tutto sul reality di Discovery con Giulia De Lellis -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Cosmopolitan

La commedia Sky Original di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer con Fabio Volo, Ginevra Francesconi eDe. Il divertente film di Giovanni Veronesi sulle nuove imprese dei tre ...La commedia Sky Original di Michela Andreozzi GENITORI VS INFLUENCER con Fabio Volo, Ginevra Francesconi eDe. Il divertente film di Giovanni Veronesi sulle nuove imprese dei tre ...Comincia oggi su Sky Cinema Collection - Made in Italy un omaggio al cinema italiano con oltre 100 film disponibili, tra cui Tolo Tolo, I predatori e Non odiare. Si accende oggi Sky Cinema Collection ...Incasserebbe quindi più di 6 mila Euro per ogni post sponsorizzato su Instagram. Giulia De Lellis è una nota influencer che in poco tempo è diventata una dei personaggi del momento trovando la formula ...