Giro d’Italia, non degli italiani: le salite e i partenti sono da grande Corsa, ma la Maglia Rosa è senza un pretendente azzurro (Di sabato 8 maggio 2021) Un tempo era il Giro degli italiani. Rimane il Giro d’Italia. L’edizione 2021 che parte sabato da Torino e arriverà il 30 maggio a Milano, percorrendo per tre settimane tutto il Paese da Nord a Sud (soprattutto a Nord, visto che non si scenderà più in basso di Foggia, escludendo tutto il resto del Meridione), promette tanta salita, poca cronometro, un sacco di pretendenti alla Maglia Rosa, da Bernal al fenomeno Evenepoel. Ma praticamente nessuna speranza azzurra. Non è una novità. Lo scorso ottobre, quando si è concluso il Giro 2020, sul podio non c’era un italiano. E nemmeno fra i primi cinque, cosa mai successa nella storia. Stavolta, anche finire in Top Ten non è scontato. Sulle cause della crisi del movimento Il Fatto Quotidiano ha dedicato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Un tempo era il. Rimane il. L’edizione 2021 che parte sabato da Torino e arriverà il 30 maggio a Milano, percorrendo per tre settimane tutto il Paese da Nord a Sud (soprattutto a Nord, visto che non si scenderà più in basso di Foggia, escludendo tutto il resto del Meridione), promette tanta salita, poca cronometro, un sacco di pretendenti alla, da Bernal al fenomeno Evenepoel. Ma praticamente nessuna speranza azzurra. Non è una novità. Lo scorso ottobre, quando si è concluso il2020, sul podio non c’era un italiano. E nemmeno fra i primi cinque, cosa mai successa nella storia. Stavolta, anche finire in Top Ten non è scontato. Sulle cause della crisi del movimento Il Fatto Quotidiano ha dedicato una ...

