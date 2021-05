Giro d’Italia, Ganna conquista la prima maglia rosa (Di sabato 8 maggio 2021) Il campione del mondo Filippo Ganna vince la prima tappa della 104esima edizione del Giro d’Italia facendo sua la cronometro di Torino. Il 24enne piemontese, team Ineos Grenadiers, copre la distanza di 8.6 chilometri che gli vale la prima maglia rosa del Giro col tempo di 8’47”, alle sue spalle un altro azzurro, Edoardo Affini, team Jumbo-Visma, +0”10, terzo il norvegese Tobias Foss, Team Jumbo-Visma, +0”13. “Un bel cronometro ma era da pronostico. Ganna ha bissato quanto fatto lo scorso anno” ha detto Francesco Moser, ex campione di ciclismo su strada e pista, all’Adnkronos, in merito alla vittoria di Filippo Ganna. “Bene anche Affini che è arrivato secondo ma è solo l’inizio, staremo a vedere” ha concluso. ... Leggi su funweek (Di sabato 8 maggio 2021) Il campione del mondo Filippovince latappa della 104esima edizione delfacendo sua la cronometro di Torino. Il 24enne piemontese, team Ineos Grenadiers, copre la distanza di 8.6 chilometri che gli vale ladelcol tempo di 8’47”, alle sue spalle un altro azzurro, Edoardo Affini, team Jumbo-Visma, +0”10, terzo il norvegese Tobias Foss, Team Jumbo-Visma, +0”13. “Un bel cronometro ma era da pronostico.ha bissato quanto fatto lo scorso anno” ha detto Francesco Moser, ex campione di ciclismo su strada e pista, all’Adnkronos, in merito alla vittoria di Filippo. “Bene anche Affini che è arrivato secondo ma è solo l’inizio, staremo a vedere” ha concluso. ...

