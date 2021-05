Giro d’Italia, Filippo Ganna la prima Maglia Rosa (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2021. Il piemontese nella crono di Torino ha preceduto Affini e Foss. TORINO – Filippo Ganna ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2021 ed è la prima Maglia Rosa della Corsa Rosa. Una prova più che perfetta per il torinese che ha chiuso la sua cronometro in poco più di otto minuti. Un tempo migliore di dieci secondi dell’altro azzurro Edoardo Affini e di tredici del sorprendente Tobias Foss. Quarto crono per Joao Almeida, candidato ad essere tra i protagonisti di questa Corsa Rosa. I big – Tra i big da segnalare una buona prova di Aleksandar Vlasov (undicesimo) e di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021)ha vinto latappa del2021. Il piemontese nella crono di Torino ha preceduto Affini e Foss. TORINO –ha vinto latappa del2021 ed è ladella Corsa. Una prova più che perfetta per il torinese che ha chiuso la sua cronometro in poco più di otto minuti. Un tempo migliore di dieci secondi dell’altro azzurro Edoardo Affini e di tredici del sorprendente Tobias Foss. Quarto crono per Joao Almeida, candidato ad essere tra i protagonisti di questa Corsa. I big – Tra i big da segnalare una buona prova di Aleksandar Vlasov (undicesimo) e di ...

