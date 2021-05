Giro d'Italia, ecco cosa mangiano i ciclisti prima, durante e dopo le tappe (Di sabato 8 maggio 2021) Dal nutrizionista al dietologo, dal preparatore atletico al cuoco. Dietro un ciclista che corre una lunga corsa a tappe come il Giro d'Italia c'è una squadra di professionisti che lavora per lui, dal momento che l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che si tratta di una corsa di tre settimane, con 21 tappe e quasi 3500 chilometri da percorrere. In condizioni sempre diverse, dal caldo soffocante al freddo delle montagne (specialmente in caso di pioggia o, ed è capitato, persino di neve), ore e ore sui pedali per un consumo che varia dalle 2000 alle 6000 calorie al giorno, a seconda del tipo di tappa, pianeggiante o di alta montagna. Che cosa mangia un corridore? Il termine corretto è nutrizione, dal momento che non si tratta di un'alimentazione ... Leggi su gqitalia (Di sabato 8 maggio 2021) Dal nutrizionista al dietologo, dal preparatore atletico al cuoco. Dietro un ciclista che corre una lunga corsa acome ild'c'è una squadra di professionisti che lavora per lui, dal momento che l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che si tratta di una corsa di tre settimane, con 21e quasi 3500 chilometri da percorrere. In condizioni sempre diverse, dal caldo soffocante al freddo delle montagne (specialmente in caso di pioggia o, ed è capitato, persino di neve), ore e ore sui pedali per un consumo che varia dalle 2000 alle 6000 calorie al giorno, a seconda del tipo di tappa, pianeggiante o di alta montagna. Chemangia un corridore? Il termine corretto è nutrizione, dal momento che non si tratta di un'alimentazione ...

