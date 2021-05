Giro d’Italia 2021: tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 104 (Di sabato 8 maggio 2021) Giro d’Italia 2021: percorso (tappe), programma, partecipanti e streaming Da sabato 8 a domenica 30 maggio va in scena il Giro d’Italia 2021 con la sua 104esima edizione: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Programma Si parte sabato 8 maggio 2021 da Torino con una cronometro individuale di 8.6 chilometri, a seguire una tappa per velocisti la Stupinigi (Nichelino)-Novara ed una per fughe o finisseur la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11 maggio), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 maggio arrivo in quota ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021): percorso (tappe), programma, partecipanti e streaming Da sabato 8 a domenica 30 maggio va in scena ilcon la sua 104esima edizione: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Programma Si parte sabato 8 maggioda Torino con una cronometro individuale di 8.6 chilometri, a seguire una tappa per velocisti la Stupinigi (Nichelino)-Novara ed una per fughe o finisseur la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11 maggio), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 maggio arrivo in quota ...

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Annunciati nomi e dorsali dei 184 corridori al via del 104esimo Giro d’Italia ?? - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - giovioriolo : Finalmente il Giro d'Italia 2021 ?? - periodicodaily : Tappa 1 Giro d’Italia 2021: sezioni e mappa #GiroDItalia #8maggio #Torino -