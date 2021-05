Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Torino-Torino: percorso, favoriti, altimetria. Filippo Ganna all’attacco! (Di sabato 8 maggio 2021) Poche ore e si parte. Prende il via con una breve cronometro individuale, di 9 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Torino, l’edizione numero 104 del Giro d’Italia. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa prima frazione, con percorso, altimetria e favoriti. percorso PRIMA tappa Giro d’Italia: Torino-Torino Sarà una tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, all’uscita. Il rilevamento cronometrico è posizionato al Castello del ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Poche ore e si parte. Prende il via con una breve cronometro individuale, di 9 chilometri con partenza ed arrivo in quel di, l’edizione numero 104 del. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa prima frazione, conPRIMASarà unaa cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, all’uscita. Il rilevamento cronometrico è posizionato al Castello del ...

