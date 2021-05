Giro d’Italia 2021, Peter Sagan difende Dylan Groenewegen: “Nelle vita e nello sport chiunque può commettere un errore” (Di sabato 8 maggio 2021) È uno dei nomi più importanti presenti a questo Giro d’Italia. Tre volte campione del mondo, Peter Sagan è pronto a dare spettacolo nella Corsa Rosa. Lo slovacco della Bora-hansgrohe punterà sicuramente a qualche successo di tappa, provando a bissare il trionfo del 2020 a Tortoreto. Le sue parole alla vigilia in conferenza stampa: “Qui al Giro la situazione è differente rispetto all’anno scorso perché iniziamo a correre in un modo molto più normale. Anche la preparazione lo è stata di più. Non voglio dire che sono rilassato perché sono motivato per fare bene. Allo stesso tempo però non sono stato particolarmente stressato per il Giro l’anno scorso”. Poi si sofferma su Dylan Groenewegen, al rientro alle corse dopo la lunghissima squalifica per la volata ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) È uno dei nomi più importanti presenti a questo. Tre volte campione del mondo,è pronto a dare spettacolo nella Corsa Rosa. Lo slovacco della Bora-hansgrohe punterà sicuramente a qualche successo di tappa, provando a bissare il trionfo del 2020 a Tortoreto. Le sue parole alla vigilia in conferenza stampa: “Qui alla situazione è differente rispetto all’anno scorso perché iniziamo a correre in un modo molto più normale. Anche la preparazione lo è stata di più. Non voglio dire che sono rilassato perché sono motivato per fare bene. Allo stesso tempo però non sono stato particolarmente stressato per ill’anno scorso”. Poi si sofferma su, al rientro alle corse dopo la lunghissima squalifica per la volata ...

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - Laura72CY : RT @CanYamanAslan: #CanYaman:Dico che sarebbe bello fare un giro d'Italia con la bici guando finisce tutto Non ci siamo dimenticate di qu… - say9810 : RT @CanYamanAslan: #CanYaman:Dico che sarebbe bello fare un giro d'Italia con la bici guando finisce tutto Non ci siamo dimenticate di qu… -