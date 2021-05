Giro d’Italia 2021, pazzesco Filippo Ganna: il velocista tricolore si prende il successo nella crono inaugurale (Di sabato 8 maggio 2021) Foto di Laurent Gillieron / EPA / Ansa Giro d’Italia 2021, Filippo Ganna vince la cronometro inaugurale di Torino: il cronoman di Verbania bissa il successo del 2020 A distanza di soli 6 mesi dall’edizione 2020, posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus, lo spettacolo del Giro d’Italia torna a correre sulle strade della penisola. Quest’oggi giornata perfetta a Torino per la gara inaugurale, una cronometro cittadina lunga poco meno di 9 chilometri utile per scaldare le gomme e mulinare le gambe in vista delle tappe più impegnative che seguiranno nel corso delle prossime settimane: partenza da Piazza Castello, si costeggia il Po’, si passa dal Parco del ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Foto di Laurent Gillieron / EPA / Ansavince lametrodi Torino: ilman di Verbania bissa ildel 2020 A distanza di soli 6 mesi dall’edizione 2020, posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus, lo spettacolo deltorna a correre sulle strade della penisola. Quest’oggi giornata perfetta a Torino per la gara, unametro cittadina lunga poco meno di 9 chilometri utile per scaldare le gomme e mulinare le gambe in vista delle tappe più impegnative che seguiranno nel corso delle prossime settimane: partenza da Piazza Castello, si costeggia il Po’, si passa dal Parco del ...

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - Cicloweb_it : Con @GannaFilippo la vita è sempre rosa - Grande prestazione del verbanese nella crono d’apertura del #Giro d’Itali… - ciclismoworldp1 : Tiempos del EOLO-Kometa Cycling Team en la etapa 1 del Giro de Italia 2021 104º Giro d`Italia #Giro104… -