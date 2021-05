Giro d’Italia 2021, pagelle prima tappa: Filippo Ganna è ancora fulmine rosa, Evenepoel c’è (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna non tradisce le attese e domina la cronometro individuale di Torino, prima tappa del Giro d’Italia 2021. Il piemontese centra l’obiettivo dichiarato ed è ancora maglia rosa, confermandosi probabilmente il miglior cronoman al mondo. L’Italia sorride anche per il secondo posto di Edoardo Affini, mentre il podio è completato dal giovane norvegese Foss. Nell’ottica degli uomini di classifica i migliori sono i due Deceuninck Almeida ed Evenepoel: menzione d’onore per il 21enne belga, che rientra alla grande a otto mesi dalla terribile caduta del Giro di Lombardia. Molto bene anche Vlasov e Pozzovivo, Nibali si difende ed è lì nel mix con tutti gli altri capitani e il compagno di squadra ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)non tradisce le attese e domina la cronometro individuale di Torino,del. Il piemontese centra l’obiettivo dichiarato ed èmaglia, confermandosi probabilmente il miglior cronoman al mondo. L’Italia sorride anche per il secondo posto di Edoardo Affini, mentre il podio è completato dal giovane norvegese Foss. Nell’ottica degli uomini di classifica i migliori sono i due Deceuninck Almeida ed: menzione d’onore per il 21enne belga, che rientra alla grande a otto mesi dalla terribile caduta deldi Lombardia. Molto bene anche Vlasov e Pozzovivo, Nibali si difende ed è lì nel mix con tutti gli altri capitani e il compagno di squadra ...

