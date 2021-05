Giro d’Italia 2021, la tappa di domani Stupinigi-Novara: percorso, altimetria, programma, tv (Di sabato 8 maggio 2021) domani, 9 maggio, andrà in scena la seconda tappa del Giro d’Italia 2021, la Stupinigi-Novara di 179 km. Sarà una tappa dedicata alle ruote veloci senza particolari difficoltà altimetriche. Con ogni probabilità si assisterà, quindi, alla prima volata di gruppo della Corsa Rosa. percorso Frazione completamente pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale che non dovrebbero creare alcun problema al gruppo. Si partirà dell’hinterland torinese fino a raggiungere l’Astigiano dove i ciclisti affronteranno l’unico GPM della giornata, una salita di quarta categoria a Montechiaro d’Asti. Gli ultimi chilometri sono completamente piatti. Nel finale il gruppo, che con ogni probabilità sarà lanciato ad alta velocità, dovrà superare ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021), 9 maggio, andrà in scena la secondadel, ladi 179 km. Sarà unadedicata alle ruote veloci senza particolari difficoltà altimetriche. Con ogni probabilità si assisterà, quindi, alla prima volata di gruppo della Corsa Rosa.Frazione completamente pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale che non dovrebbero creare alcun problema al gruppo. Si partirà dell’hinterland torinese fino a raggiungere l’Astigiano dove i ciclisti affronteranno l’unico GPM della giornata, una salita di quarta categoria a Montechiaro d’Asti. Gli ultimi chilometri sono completamente piatti. Nel finale il gruppo, che con ogni probabilità sarà lanciato ad alta velocità, dovrà superare ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Annunciati nomi e dorsali dei 184 corridori al via del 104esimo Giro d’Italia ?? - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - proodeftiky : @RaiSport Chiamatelo giro del centro nord non d'Italia.Vergogna.Solo per il vil denaro - tuttobiciweb_it : È il grande giorno della partenza del #Giro d'Italia 2021 ???? da Torino @twitorino ! Il menu di oggi: - 8,6 km - p… -