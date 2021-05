Giro d’Italia 2021: il salto di qualità di Edoardo Affini con la Jumbo-Visma. L’Italia ha un nuovo cronoman di lusso! (Di sabato 8 maggio 2021) Nel 2019, l’anno del passaggio tra i professionisti, sembrava già esser pronto a giocarsi risultati importanti. Vittorie tra OVO Energy Tour of Britain e Giro di Norvegia, poi lo spettacolare bronzo agli Europei di Alkmaar. Purtroppo però un piccolo stop nella stagione successiva: Edoardo Affini ora sembra pronto al definitivo salto di qualità. Il mantovano ha cambiato squadra nell’inverno, passando dalla Mitchelton-SCOTT, che lo ha fatto esordire tra i grandi, alla Jumbo-Visma, una delle compagini più importanti dell’intero World Tour. Inizio di 2021 ricco di ritiri nelle Classiche del Nord, ad aiutare Wout van Aert, ora, sulle strade di casa, al Giro d’Italia, si è potuto giocare le proprie chance nella prima ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Nel 2019, l’anno del passaggio tra i professionisti, sembrava già esser pronto a giocarsi risultati importanti. Vittorie tra OVO Energy Tour of Britain edi Norvegia, poi lo spettacolare bronzo agli Europei di Alkmaar. Purtroppo però un piccolo stop nella stagione successiva:ora sembra pronto al definitivodi. Il mantovano ha cambiato squadra nell’inverno, passando dalla Mitchelton-SCOTT, che lo ha fatto esordire tra i grandi, alla, una delle compagini più importanti dell’intero World Tour. Inizio diricco di ritiri nelle Classiche del Nord, ad aiutare Wout van Aert, ora, sulle strade di casa, al, si è potuto giocare le proprie chance nella prima ...

