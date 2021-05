Giro d’Italia 2021: il ritorno di Remco Evenepoel. Un buon prologo per il Fenomeno dopo nove mesi passati ai box (Di sabato 8 maggio 2021) Remco Evenepoel è tornato alle gare oggi, dopo un lunghissimo stop, di quasi nove mesi, dovuto all’infortunio patito nella bruttissima caduta di cui è stato vittima allo scorso Giro di Lombardia. L’enfant prodige, peraltro, non ha nemmeno sfigurato nell’odierno prologo del Giro d’Italia 2021. Il Fenomeno non è stato capace di lottare per il successo con Filippo Ganna, ma ha conquistato un eccellente settima piazza, che rappresenta un risultato di certo non banale dato che, per forza di cose, al momento non è al top della condizione. Venendo alla cronometro in sé, Evenepoel è andato forte soprattutto nella prima parte, mentre nella seconda è un po’ calato, anche se, tempi alla mano, è ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)è tornato alle gare oggi,un lunghissimo stop, di quasi, dovuto all’infortunio patito nella bruttissima caduta di cui è stato vittima allo scorsodi Lombardia. L’enfant prodige, peraltro, non ha nemmeno sfigurato nell’odiernodel. Ilnon è stato capace di lottare per il successo con Filippo Ganna, ma ha conquistato un eccellente settima piazza, che rappresenta un risultato di certo non banale dato che, per forza di cose, al momento non è al top della condizione. Venendo alla cronometro in sé,è andato forte soprattutto nella prima parte, mentre nella seconda è un po’ calato, anche se, tempi alla mano, è ...

