Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi Torino-Torino: borsino e stellette. Ganna e Cavagna i favoriti del prologo, Evenepoel può stupire (Di sabato 8 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 inizierà oggi con un prologo di 8,6 chilometri che si snoderà tra le strade di Torino. I grandi favoriti per il successo di questa prima frazione, che, ovviamente, assegnerà anche la prima maglia rosa, sono l’azzurro Filippo Ganna (Ineos) e il transalpino Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Ganna è il campione del Mondo a cronometro e corre sulle strade di casa, ma Cavagna gode di una condizione migliore e ha appena vinto la prova contro il tempo conclusiva del Giro di Romandia. Nella breve gara a tappe elvetica che precede la Corsa Rosa, peraltro, Cavagna ha vinto ambedue gli scontri diretti con ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Ilinizieràcon undi 8,6 chilometri che si snoderà tra le strade di. I grandiper il successo di questa prima frazione, che, ovviamente, assegnerà anche la prima maglia rosa, sono l’azzurro Filippo(Ineos) e il transalpino Remi(Deceuninck-Quick Step).è il campione del Mondo a cronometro e corre sulle strade di casa, magode di una condizione migliore e ha appena vinto la prova contro il tempo conclusiva deldi Romandia. Nella breve gara a tappe elvetica che precede la Corsa Rosa, peraltro,ha vinto ambedue gli scontri diretti con ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - cyclinside : La #Pinarello Bolide TT di Filippo Ganna al Giro d'Italia - - hookii_it : Hookii Sport Club: Giro d’Italia – Prima settimana - -