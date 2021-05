Giro d’Italia 2021, da Torino a Tokyo: il treno Ganna inizia la sua corsa in rosa (Di sabato 8 maggio 2021) Dall’ultima tappa del Giro 2020, alla prima dell’edizione 2021. Sono passati mesi ma Filippo Ganna è ancora una volta il più forte di tutti. Nonostante la pressione delle aspettative, il fuoriclasse piemontese è profeta in patria e fa sua la cronometro inaugurale per le vie di Torino, dove la maglia iridata di campione del mondo contro il tempo splende a velocità spaziale: quasi 59 km/h di media per Ganna, che in meno di nove minuti domina la prova e per il secondo anno consecutivo inizia il Giro in maglia rosa. PAGELLE PRIMA TAPPA Una superiorità evidente, che mette in secondo piano la prova superlativa di Edoardo Affini che con il suo secondo posto completa un trionfo italiano che nel settore delle cronometro ha ben pochi eguali nella storia recente ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Dall’ultima tappa del2020, alla prima dell’edizione. Sono passati mesi ma Filippoè ancora una volta il più forte di tutti. Nonostante la pressione delle aspettative, il fuoriclasse piemontese è profeta in patria e fa sua la cronometro inaugurale per le vie di, dove la maglia iridata di campione del mondo contro il tempo splende a velocità spaziale: quasi 59 km/h di media per, che in meno di nove minuti domina la prova e per il secondo anno consecutivoilin maglia. PAGELLE PRIMA TAPPA Una superiorità evidente, che mette in secondo piano la prova superlativa di Edoardo Affini che con il suo secondo posto completa un trionfo italiano che nel settore delle cronometro ha ben pochi eguali nella storia recente ...

