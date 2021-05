Giro d’Italia 2021 al via. Per la prima volta la Rai trasmetterà ogni tappa live dal primo all’ultimo km (Di sabato 8 maggio 2021) Giro d'Italia 2021 Importanti novità in casa Rai Sport per il Giro d’Italia 2021, 104° edizione al via oggi da Torino. Oltre alla prima donna come voce tecnica nella telecronaca, Giada Borgato, la TV di Stato trasmetterà ogni tappa in diretta dal primo all’ultimo km, garantendo live tutti i 3.500 km della Corsa Rosa, che si concluderà il 30 maggio a Milano. Non era mai successo nella storia del Giro, che alla fine conterà sui canali dedicati – Rai 2 e RaiSport+ – oltre 180 ore di trasmissione. Giro d’Italia 2021 su Rai 2 e RaiSport+ Nel dettaglio, la programmazione del Giro ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 maggio 2021)d'ItaliaImportanti novità in casa Rai Sport per il, 104° edizione al via oggi da Torino. Oltre alladonna come voce tecnica nella telecronaca, Giada Borgato, la TV di Statoin diretta dalkm, garantendotutti i 3.500 km della Corsa Rosa, che si concluderà il 30 maggio a Milano. Non era mai successo nella storia del, che alla fine conterà sui canali dedicati – Rai 2 e RaiSport+ – oltre 180 ore di trasmissione.su Rai 2 e RaiSport+ Nel dettaglio, la programmazione del...

