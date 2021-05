Giro d’Italia 2021, a che ora parte Filippo Ganna nella cronometro di Torino. Programma e tv (Di sabato 8 maggio 2021) Domani, sabato 8 maggio, prenderà il via l’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada: la prima delle 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) in Programma si disputerà a Torino, e sarà una cronometro individuale di 8.6 km con partenza in Piazza Castello ed arrivo in Corso Moncalieri. Il primo corridore a scattare partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo dovrebbe arrivare tra le 17.12 e le 17.13: si prevede infatti che il tracciato venga coperto, a seconda della media oraria, in meno di 10?, precisamente tra 9’03” e 9’44”. Di seguito la startlist della cronometro individuale di domani: Filippo Ganna partirà alle 16:53 e dovrebbe arrivare tra le ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Domani, sabato 8 maggio, prenderà il via l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada: la prima delle 21 tappe (19 in linea e 2individuali) insi disputerà a, e sarà unaindividuale di 8.6 km connza in Piazza Castello ed arrivo in Corso Moncalieri. Il primo corridore a scattare partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo dovrebbe arrivare tra le 17.12 e le 17.13: si prevede infatti che il tracciato venga coperto, a seconda della media oraria, in meno di 10?, precisamente tra 9’03” e 9’44”. Di seguito la startlist dellaindividuale di domani:partirà alle 16:53 e dovrebbe arrivare tra le ...

