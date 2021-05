Giro d’Italia 2021, 1^ tappa Torino-Torino: percorso e altimetria (Di sabato 8 maggio 2021) Il percorso e l’altimetria della cronometro individuale di Torino, prima tappa del Giro d’Italia 2021. La Corsa Rosa scatta nel capoluogo piemontese con una prova contro il tempo di 8,6 chilometri, senza particolari difficoltà altimetriche e con lunghi tratti rettilinei che favoriranno chiaramente i grandi specialisti. Da Piazza Castello a Corso Moncalieri, i corridori attraverseranno anche il Parco del Valentino all’interno del quale è posto il rilevamento cronometrico dell’intermedio al km 3,8. Nella seconda parte della prova è previsto anche un passaggio all’interno di una breve galleria illuminata, ma non rappresenterà un problema: sono attese medie ben oltre i 50 km/h. PRIMA tappa: DATA, ORARI, TV E ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ile l’della cronometro individuale di, primadel. La Corsa Rosa scatta nel capoluogo piemontese con una prova contro il tempo di 8,6 chilometri, senza particolari difficoltà altimetriche e con lunghi tratti rettilinei che favoriranno chiaramente i grandi specialisti. Da Piazza Castello a Corso Moncalieri, i corridori attraverseranno anche il Parco del Valentino all’interno del quale è posto il rilevamento cronometrico dell’intermedio al km 3,8. Nella seconda parte della prova è previsto anche un passaggio all’interno di una breve galleria illuminata, ma non rappresenterà un problema: sono attese medie ben oltre i 50 km/h. PRIMA: DATA, ORARI, TV E ...

