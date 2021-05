Giorgia Meloni: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlia, Twitter e Instagram, laurea, altezza (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia: niente politica, ma solo il ritratto inedito della sua vita. Giorgia Meloni: chi è, età, carriera politica, altezza Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio del 1977 da Francesco (commercialista che ha abbandonato la famiglia per emigrare nelle Canarie) e Anna. Giorgia Meloni, una nota politica, è nata a Roma Nord, ma a 3 anni si è trasferita alla Garbatella, dove ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza. Ha conseguito il diploma di liceo linguistico e dal 2006 è anche giornalista professionista. Il suo impegno nella politica è iniziato nel 1992, quando aveva 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, presidente di Fratelli d’Italia: niente politica, ma solo il ritratto inedito della sua vita.: chi è, età,politica,è nata a Roma il 15 gennaio del 1977 da Francesco (commercialista che ha abbandonato la famiglia per emigrare nelle Canarie) e Anna., una nota politica, è nata a Roma Nord, ma a 3 anni si è trasferita alla Garbatella, dove ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza. Ha conseguito il diploma di liceo linguistico e dal 2006 è anche giornalista professionista. Il suo impegno nella politica è iniziato nel 1992, quando aveva 15 ...

