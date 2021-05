Giorgia Meloni a Verissimo, l’onorevole si commuove parlando della figlia Ginevra: “Le emozioni più grandi” (Di sabato 8 maggio 2021) Per la prima volta ospite a Verissimo, l’onorevole Giorgia Meloni mostra al grande pubblico un’immagine inedita di se stessa, più personale. Tolte le vesti di politica, si concede ad un’intervista intima in cui racconta l’amore che la lega alla famiglia, dal compagno Andrea alla figlia Ginevra. È proprio la piccola di casa ad averle spalancato le porte dell’amore: “I figli sono tutte le emozioni più grandi“. Giorgia Meloni in una veste inedita Leader del partito Fratelli d’Italia dal 2014, l’onorevole Giorgia Meloni si racconta oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo. Un’intervista che sfiora soltanto argomenti prettamente politici e che, anzi, offre ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Per la prima volta ospite amostra al grande pubblico un’immagine inedita di se stessa, più personale. Tolte le vesti di politica, si concede ad un’intervista intima in cui racconta l’amore che la lega alla famiglia, dal compagno Andrea alla. È proprio la piccola di casa ad averle spalancato le porte dell’amore: “I figli sono tutte lepiù“.in una veste inedita Leader del partito Fratelli d’Italia dal 2014,si racconta oggi pomeriggio nel salotto di. Un’intervista che sfiora soltanto argomenti prettamente politici e che, anzi, offre ...

Advertising

ChiamamiPab : RT @FakeNews_24: +++ 'Io sono Giorgia' il nuovo libro di Giorgia #Meloni premiato come miglior horror dell'anno +++ - FratellidItalia : RT @mruspandini: State seguendo ora Giorgia #Meloni a #Verissimo? - ciampaglia60 : RT @BabbeoN: Decidere di non vendere il libro di Giorgia #Meloni in libreria mi sembra una azione scorretta. Con cosa incarto poi il pesce… - FratellidItalia : RT @VanityFairIt: Dal rapporto burrascoso con il padre al bullismo che ha subìto da adolescente. Da chi la chiama omofoba - «È falso e veri… - GiorgiaMeloniPr : RT @FratellidItalia: ?? Questo pomeriggio Giorgia #Meloni sarà ospite di Silvia Toffanin a #Verissimo, su Canale5. Da non perdere. La seguit… -