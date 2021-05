Gio Evan, cinque curiosità sul celebre cantante italiano (Di sabato 8 maggio 2021) Gio Evan, il cantautore, poeta e scrittore ha partecipato a Sanremo 2021 con il singolo Arnica, da sempre ha scritto frasi e aforismi apprezzati da tutti i giovani italiani. Gio Evan, cinque curiosità sul cantante italiano che ha affascinato l’opinione pubblica (Getty Images)Il suo nome d’arte è derivato dal viaggio nel continente americano, proprio dopo aver incontrato un Hopi, membro di una popolazione indigena tra l’Arizona e il New Mexico, il quale gli diede questo nome. Non ama la vita moderna, infatti non guarda la televisione e gli piace praticare molta meditazione, seguendo una dieta rigida con prodotti esotici. Il cantautore vive in montagna, dove può ritrovare la pace dei sensi e soprattutto sé stesso. Ama viaggiare, conoscere e soprattutto sperimentare ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Gio, il cantautore, poeta e scrittore ha partecipato a Sanremo 2021 con il singolo Arnica, da sempre ha scritto frasi e aforismi apprezzati da tutti i giovani italiani. Giosulche ha affascinato l’opinione pubblica (Getty Images)Il suo nome d’arte è derivato dal viaggio nel continente americano, proprio dopo aver incontrato un Hopi, membro di una popolazione indigena tra l’Arizona e il New Mexico, il quale gli diede questo nome. Non ama la vita moderna, infatti non guarda la televisione e gli piace praticare molta meditazione, seguendo una dieta rigida con prodotti esotici. Il cantautore vive in montagna, dove può ritrovare la pace dei sensi e soprattutto sé stesso. Ama viaggiare, conoscere e soprattutto sperimentare ...

Advertising

itsssfranci : @sophiekmae @latte_di_noci No sab, Gio Evan no - vedovaanera : @oldcardig4n gio evan 15 anni o quanti sono più piccolo ahahahha - vedovaanera : ma evandro è il livello non avanzato di gio evan? del tipo che ce lo troveremo a sanremo che canta senza aver davvero capito lo faccia? - fedevrico : evandro sei più banale delle canzoni di gio evan -