Gilles Rocca | quell’abbraccio tanto desiderato | “Finalmente” -FOTO

Advertising

infoitcultura : Gilles Rocca contro l’Isola dei Famosi? Quel gesto inaspettato - infoitcultura : Gilles Rocca eliminato dall’Isola, Adriana Volpe ammette: “Era stremato” - infoitcultura : Gilles Rocca torna in Italia tutto pelle e ossa ecco quanto pesa ora - infoitcultura : Isola, Gilles Rocca si sfoga su Instagram e fa un gesto eclatante - infoitcultura : Gilles Rocca rinnega l’Isola dei famosi -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Sarà questo uno dei motivi che lo avrà costretto a ritirarsi? Awed ed Emanuela Tittocchia: è nato l'amore all'Isola dei Famosi 2021? Dopo l'eliminazione di, sull'Isola dei Famosi 2021, ......accorto?" Valentina Persia colonna portante dei Primitivi all'Isola dei Famosi 2021 Settimana intensa per Valentina Persia che ha dovuto fare i conti con la partenza del suo amato amico...Gilles Rocca torna in Italia e si fa vedere sul social: è tutto pelle e ossa. Ora è magro da far spavento: pesa solo 59 chilogrammi. Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d’un pezzo, de ...Angela Melillo all'Isola dei Famosi 2021 mostra il suo vero volto sparando a zero su Gilles Rocca dopo il suo addio al programma?