Gilles Rocca cancella tutto: gesto contro L’Isola dei Famosi e frecciata a Zorzi? (FOTO) (Di sabato 8 maggio 2021) La scelta inattesa di Gilles Rocca Nonostante la sua uscita dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca continua a far parlare di sé. Infatti, una volta che si è riappropriato del suo smartphone, l’attore romano ha fatto una scelta che ha lasciato tutti senza parole. Un drastico gesto che può avere due chiavi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 8 maggio 2021) La scelta inattesa diNonostante la sua uscita dalla 15esima edizione dedeicontinua a far parlare di sé. Infatti, una volta che si è riappropriato del suo smartphone, l’attore romano ha fatto una scelta che ha lasciato tutti senza parole. Un drasticoche può avere due chiavi L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Italia_Notizie : Isola dei Famosi, Gilles Rocca rompe il silenzio: “Sapete quanta gente si è tolta la vita?” - NicoBobo2 : RT @IlContiAndrea: #GillesRocca “Non importa ciò che io faccia (...) basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente li… - QIndiscussa : RT @IlContiAndrea: #GillesRocca “Non importa ciò che io faccia (...) basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente li… - senzariteegno : Stanotte ho sognato Gilles Rocca e Valentina Persia raga, @ tommaso mi devi pagare le cure mediche - IlContiAndrea : #GillesRocca “Non importa ciò che io faccia (...) basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmen… -