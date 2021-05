Gigi D’Alessio, nuovo album in arrivo: in anteprima il primo singolo (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Gigi D’Alessio il prossimo 11 giugno lancerà un nuovo album e intanto ha proposto ai propri fan il primo singolo estratto dal disco. Sul palco dell’Ariston Gigi D’Alessio (GettyImages)Gigi D’Alessio è pronto a tornare con un nuovo album. Per il cantante partenopeo si tratta del 28° lavoro discografico in carriera in 29 anni di carriera. Dopo il successo del disco Buongiorno, dove ha duettato con il meglio della musica underground napoletana è pronto a calarsi in un nuovo progetto. Dallo scorso 26 febbraio D’Alessio ha presentato il singolo Guagliune insieme ad Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay. La ... Leggi su chenews (Di sabato 8 maggio 2021)il prossimo 11 giugno lancerà une intanto ha proposto ai propri fan ilestratto dal disco. Sul palco dell’Ariston(GettyImages)è pronto a tornare con un. Per il cantante partenopeo si tratta del 28° lavoro discografico in carriera in 29 anni di carriera. Dopo il successo del disco Buongiorno, dove ha duettato con il meglio della musica underground napoletana è pronto a calarsi in unprogetto. Dallo scorso 26 febbraioha presentato ilGuagliune insieme ad Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay. La ...

