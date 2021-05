GF Vip, le parole di Zenga sulla sua storia con Rosalinda: “Figli e famiglia? Si, ma più avanti” (Di sabato 8 maggio 2021) La quinta edizione del GF Vip è stata tra le più discusse. A far parlare non è sono state solo le dinamiche e gli screzi avvenuti dentro la casa, ma anche le coppie nate all’interno del reality. Tra gli amori sbocciati, c’è quello nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 maggio 2021) La quinta edizione del GF Vip è stata tra le più discusse. A far parlare non è sono state solo le dinamiche e gli screzi avvenuti dentro la casa, ma anche le coppie nate all’interno del reality. Tra gli amori sbocciati, c’è quello nato tra AndreaCannavò, in arte Adua Del Vesco. L'articolo

Advertising

Yurippe____ : A me veramente pare assurdo che la RAI abbia deciso di interrompere l'unico programma non in replica che prende anc… - amoodysun : l'ansia in due parole:' gf vip 6' - 12qbert : RT @Controleuro1: @ProfLopalco @vip_pera Se ci sarà un processo queste parole 'SCIENTIFICHE' saranno usate contro di lei. Lo rammenti. NESS… - CangemiAnnarita : @bissolo_greta Diciamo più che altro che ormai sulle riviste di gossip i veri vip non ci finiscono più perché sanno… - Controleuro1 : @ProfLopalco @vip_pera Se ci sarà un processo queste parole 'SCIENTIFICHE' saranno usate contro di lei. Lo rammenti… -