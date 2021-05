(Di sabato 8 maggio 2021) Dopo quelli a Sheik Jarrah aest, sono in corso violentitra manifestantie polizia soprattutto alla Porta di Damasco, non distante dalla Spianata delle Moschee. ...

Advertising

EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: Gerusalemme: ripresi gli scontri, 50 palestinesi feriti. Incidenti soprattutto alla Porta di Damasco, anche al confine co… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gerusalemme: ripresi scontri, 50 palestinesi feriti: (ANSA) - TEL AVIV, 09 MAG - Dopo quelli a She… - CorriereQ : Gerusalemme: ripresi scontri, 50 palestinesi feriti - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Gerusalemme: ripresi gli scontri, 50 palestinesi feriti. Incidenti soprattutto alla Porta di Damasco, anche al confine co… - Agenzia_Ansa : Gerusalemme: ripresi gli scontri, 50 palestinesi feriti. Incidenti soprattutto alla Porta di Damasco, anche al conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme ripresi

ANSA Nuova Europa

...che circa 205 persone sono state ferite negli scontri con la polizia lì e altrove a, ...in una dichiarazione durante la notte di venerdì che dopo la preghiera serale i disordini sono...Dopo quelli a Sheik Jarrah aest, sono in corso violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia soprattutto alla Porta di Damasco, non distante dalla Spianata delle Moschee. Secondo media palestinesi i feriti ...Le tensioni sono aumentate nella Gerusalemme Est occupata, con migliaia di fedeli palestinesi diretti alla Moschea di Al-Aqsa per partecipare alla Notte ...(ANSA) - TEL AVIV, 09 MAG - Dopo quelli a Sheik Jarrah a Gerusalemme est, sono in corso violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia soprattutto alla Porta di Damasco, non distante dalla Sp ...