Galli | “No immunità di gregge con questi vaccini covid”

(Adnkronos) – Immunita di gregge con questi vaccini covid? "Probabilmente no". Massimo Galli, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano, a Otto e mezzo si esprime così sull'efficacia degli attuali vaccini coronavirus. "Sono assolutamente d'accordo sulla necessità che il vaccino arrivi a tutti", dice Galli riferendosi ad un tema di attualità."Problema nel problema: quel che abbiamo ora è un ottimo vaccino per un virus che girava un anno fa in Cina. Il panorama attualmente si è molto variegato questo rende difficile poter pensare con l'attuale vaccino. Il lavoro pubblicato sul NEJM del 5 maggio dice che il vaccino Pfizer ha il 97% di efficacia per evitare cimitero e rianimazione ospedale per qualsiasi variante", aggiunge. "Se consideriamo l'infezione con la ...

