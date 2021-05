Furon 6+ “Hunt For More”, nuovo accordo New Balance – Sadio Mané (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono orgoglioso di aver lavorato con il marchio su una scarpa unica e personalizzata. Sono ancora affamato di successo e spero di dare ancora di più” MILANO – La star del calcio internazionale e giocatore del Liverpool FC Sadio Mané ha ricevuto un paio di scarpe speciali dal suo sponsor di lunga data New Balance. Le Furon 6+ “Hunt For More” celebrano il suo inarrestabile successo, estendendo il suo rapporto a lungo termine con il marchio sportivo. Sadio ha firmato un nuovo accordo, che lo vedrà rappresentare New Balance sia dentro e fuori dal campo. L’annuncio segna il terzo anniversario di Sadio come Global Ambassador. Sadio ha raccolto diversi riconoscimenti personali e di squadra ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono orgoglioso di aver lavorato con il marchio su una scarpa unica e personalizzata. Sono ancora affamato di successo e spero di dare ancora di più” MILANO – La star del calcio internazionale e giocatore del Liverpool FCha ricevuto un paio di scarpe speciali dal suo sponsor di lunga data New. Le6+ “For” celebrano il suo inarrestabile successo, estendendo il suo rapporto a lungo termine con il marchio sportivo.ha firmato un, che lo vedrà rappresentare Newsia dentro e fuori dal campo. L’annuncio segna il terzo anniversario dicome Global Ambassador.ha raccolto diversi riconoscimenti personali e di squadra ...

Advertising

pablotojeiro : RT @Lopinionista: Furon 6+ “Hunt For More”, nuovo accordo New Balance – Sadio Mané - Lopinionista : Furon 6+ “Hunt For More”, nuovo accordo New Balance – Sadio Mané -

Ultime Notizie dalla rete : Furon Hunt Furon 6+ “Hunt For More”, nuovo accordo New Balance – Sadio Mané L'Opinionista