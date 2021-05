Fuori dalla tv e nuovo lavoro. Eleonora Daniele decisa a cambiare vita: “Ho già cominciato” (Di sabato 8 maggio 2021) Eleonora Daniele è una delle professioniste più amate della televisione, il tipico esempio di ex gieffina che ce l’ha fatta, quasi scrollandosi di dosso quell’importante trampolino. I fan più sfegatati la ricorderanno dalle prime esperienze ad Uno Mattina, Linea Verde o Miss Italia nel mondo, sempre protagonista assoluta del palinsesto Rai. Ma se l’amatissima giornalista sembra nata per dedicarsi full time al mondo della televisione a volte la realtà riserva delle sorprese del tutto inaspettate. È il caso della conduttrice televisiva che lascia letteralmente di sasso i fan con una dichiarazione choc: attualmente Eleonora Daniele sta frequentando l’università per poi dedicarsi, dopo gli studi, alla professione che rappresenta il suo vero sogno. Curiosi di conoscere le sue misteriose ... Leggi su tuttivip (Di sabato 8 maggio 2021)è una delle professioniste più amate della televisione, il tipico esempio di ex gieffina che ce l’ha fatta, quasi scrollandosi di dosso quell’importante trampolino. I fan più sfegatati la ricorderanno dalle prime esperienze ad Uno Mattina, Linea Verde o Miss Italia nel mondo, sempre protagonista assoluta del palinsesto Rai. Ma se l’amatissima giornalista sembra nata per dedicarsi full time al mondo della televisione a volte la realtà riserva delle sorprese del tutto inaspettate. È il caso della conduttrice televisiva che lascia letteralmente di sasso i fan con una dichiarazione choc: attualmentesta frequentando l’università per poi dedicarsi, dopo gli studi, alla professione che rappresenta il suo vero sogno. Curiosi di conoscere le sue misteriose ...

