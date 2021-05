Francia, arrestati tre neonazisti che progettavano attentato (Di sabato 8 maggio 2021) Stavano progettando un attacco a una loggia massonica, ma la polizia li ha arrestati prima che potessero metterlo a segno: tre membri di un piccolo gruppo neonazista sono finiti in manette nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Stavano progettando un attacco a una loggia massonica, ma la polizia li haprima che potessero metterlo a segno: tre membri di un piccolo gruppo neonazista sono finiti in manette nella ...

fisco24_info : Francia, arrestati tre neonazisti che progettavano attentato: Nel mirino del gruppo una loggia massonica