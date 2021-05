Francesca Pascale: “Finché strizza occhio a Salvini, no voto a Forza Italia” (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono delusa da alcuni esponenti di Forza Italia che tendono ad abbracciare un’area sovranista più che essere fermi nell’area liberale in cui Forza Italia è nata”. Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, a margine della manifestazione all’Arco della Pace a Milano a favore della legge Zan. “Non posso più votare per Forza Italia Finché continua a strizzare l’occhio a Salvini piuttosto che guardare al faro della libertà. Non mi sento più di appartenere a un partito che è più sovranista che liberale”, ha spiegato. “Gli omofobi li troviamo nella destra, nell’estrema destra, nella destra soprattutto di Salvini. Chiaro che non vogliono questa legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono delusa da alcuni esponenti diche tendono ad abbracciare un’area sovranista più che essere fermi nell’area liberale in cuiè nata”. Lo ha detto, ex compagna di Silvio Berlusconi, a margine della manifestazione all’Arco della Pace a Milano a favore della legge Zan. “Non posso più votare percontinua are l’piuttosto che guardare al faro della libertà. Non mi sento più di appartenere a un partito che è più sovranista che liberale”, ha spiegato. “Gli omofobi li troviamo nella destra, nell’estrema destra, nella destra soprattutto di. Chiaro che non vogliono questa legge ...

