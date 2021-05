Fossacesia | nel weekend saranno inoculati 200 vaccini anti - Covid al giorno

Advertising

La struttura sportiva di via 1° Maggio sarà aperta nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 al mattino dalle ore 8:30 alle 13:30 epomeriggio dalle 14:30 alle 19:30. A condurla, la Asl 2 Lanciano - Vasto - Chieti in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione la palestra polivalente di via 1° ...prossimo fine settimana, 8 e 9 maggio , sarà di nuovo avviata la somministrazione di vaccini anti - covidcomune di. A condurla, l 'Azienda Sanitaria 2 Lanciano - Vasto ...La struttura sportiva di via 1° Maggio aperta l'8 e il 9 maggio dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30 ...Fossacesia. Nel prossimo fine settimana, 8 e 9 maggio, sarà di nuovo avviata la somministrazione di vaccini anti-covid nel comune di Fossacesia.