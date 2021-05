Advertising

SkySportF1 : ?? Lewis comanda il gruppo dopo il venerdì (?? #FP2) ?? Max vicino sul passo gara, Alpine in top-5 Il resoconto ?… - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 3° dopo le libere a Barcellona: 'Cambiato approccio rispetto a Portimao' #SpanishGP ???? #SkyMotori… - zazoomblog : Formula 1 Gp Spagna 2021: prove libere e qualifiche in diretta - #Formula #Spagna #2021: #prove #libere - infoitsport : Formula 1, GP Spagna: Ferrari a caccia di conferme nelle qualifiche a Barcellona - sportli26181512 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Alle 12 le Libere 3: Dalle 12 le monoposto tornan… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Spagna

Si riaccendono i motori oggi sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di, quarta tappa del Mondiale 2021 di1 . In programma oggi la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara di domani . ...Domenica 9 maggio è il giorno della gara al Gran Premio di, valevole per il quarto appuntamento del Mondiale 2021 di1 . Sul circuito di Montmelò si attende l'esito delle qualifiche odierne per stabilire la la griglia di partenza di domani. ...Griglia di partenza Formula 1, al Gp Spagna 2021 a Barcellona la lotta per la pole position tra la Mercedes e la Red Bull sarà ancora emozionante.Segui la diretta televisiva del sabato dal circuito del Montmelò di Barcellona, ??dove a mezzogiorno la Formula 1 scende in pista per il terzo turno di ...