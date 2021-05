Flick a sorpresa | «Potrei tornare al Bayern Monaco»

(Di sabato 8 maggio 2021), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto contro il Borussia Moenchengladbach Hans-Dieter, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto contro il Borussia Moenchengladbach. Le sue dichiarazioni. «La prestazione di stasera è stata degna di una squadra che ha vinto il titolo, il margine così ampio ce lo siamo meritato. Purtroppo ci sono mancati giocatori importanti nelle partite europee, ma siamo comunque soddisfatti di aver trionfato in campionato: congratulazioni a tutto il club per il risultato ottenuto. Il lavoro di squadra è stato molto buono nel corso di tutta la stagione, mi sono trovato davvero bene qui:riin futuro, questo è il mio ...

Advertising

solo_minchiate : @Carloalvino Alla fine ci sarà l'annuncio a sorpresa: Flick al Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Flick sorpresa

Calcio News 24

A fine stagione, Hans - Dieterdirà addio alla panchina del Bayern Monaco. I bavaresi avrebbe in mente un nome aHans - Dieter, attuale allenatore del Bayern Monaco, a fine stagione lascerà la panchina dei tedeschi per sedersi, presumibilmente, su quella della Germania. I bavaresi dovranno allora ..."Sì, per noi è stata unal'annuncio diriguardo all'addio alla squadra", ha confermato il giocatore ai media tedeschi dopo la sfida di campionato come riporta Kicker . Allo stesso ...Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto contro il Borussia Moenchengladbach Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza s ...Il Bayern Monaco domina e vince di nuovo la Bundesliga. I bavaresi vincono il nono titolo consecutivo e Flick saluta Monaco da campione ...