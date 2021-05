Fiorentina, Vlahovic: «Mai stato scontento. Paragone con Immobile? Non parlo» (Di sabato 8 maggio 2021) Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuori tutto ciò che tenevamo dentro, siamo contenti e orgogliosi di aver vinto. Sfidavamo una squadra forte e importante, se giochiamo tutti insieme escono le nostre qualità: sappiamo quanto lavoriamo e come ci sentiamo». Immobile – «Parlare di Immobile per me è difficile, è un gran calciatore e ha fatto tanti gol. Ero motivato ma sul Paragone non dico niente». OBIETTIVI – «Ora dobbiamo fare più punti, se vengono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Dusan, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio Dusan, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuori tutto ciò che tenevamo dentro, siamo contenti e orgogliosi di aver vinto. Sfidavamo una squadra forte e importante, se giochiamo tutti insieme escono le nostre qualità: sappiamo quanto lavoriamo e come ci sentiamo».– «Parlare diper me è difficile, è un gran calciatore e ha fatto tanti gol. Ero motivato ma sulnon dico niente». OBIETTIVI – «Ora dobbiamo fare più punti, se vengono ...

acffiorentina : Dusan Vlahovic è il quarto giocatore straniero della storia della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola… - OptaPaolo : 4 - Dusan #Vlahovic è il 4° giocatore straniero della #Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola stagione d… - SkySport : FIORENTINA-LAZIO 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (33’) ? #Vlahovic (89’) ?? - fioranialex : #FiorentinaLazio 2 0 #IACHINI'UN GRANDE PASSO VERSO LA SALVEZZA!#Fiorentina #SerieA #vlahovic ... - matteoischiboni : RT @laziopress: Fiorentina-Lazio, Iachini: “Partita perfetta, contento per i miei ragazzi. Vlahovic? Può arrivare davvero lontano” https://… -