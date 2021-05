Fiorentina, Vlahovic contro la Lazio per la storia (Di sabato 8 maggio 2021) FIRENZE - Ancora un gol, per entrare nella storia e diventare così il quarto giocatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 volte in un campionato di Serie A. Dusan Vlahovic non vuole ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) FIRENZE - Ancora un gol, per entrare nellae diventare così il quarto giocatore straniero dellaa segnare almeno 20 volte in un campionato di Serie A. Dusannon vuole ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Milan: la maxi-richiesta della Fiorentina per Vlahovic: Il Milan cerca la qualificazione in Champions… - sportli26181512 : Fiorentina, Vlahovic contro la Lazio per la storia: All'attaccante serve una rete per diventare il quarto straniero… - MCalcioNews : Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi ritrova Acerbi, Iachini si affida alla coppia Ribery-Vlahovic… - Dalla_SerieA : Fiorentina-Lazio, Inzaghi: 'Attenzione a Vlahovic e Ribery' - - Dalla_SerieA : Fiorentina, Iachini: 'Vlahovic come Immobile? No a paragoni' - -