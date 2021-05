Fiorentina, Pradè: «Milenkovic? Parole interpretate male» (Di sabato 8 maggio 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. Le sue Parole. «Milenkovic? Dichiarazioni mal interpretate, ha ringraziato per la crescita perché è arrivato che era un ragazzino ed è diventato un uomo. Parliamo con lui costantemente, è un ragazzo esemplare, un professionista». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. Le sue. «? Dichiarazioni mal, ha ringraziato per la crescita perché è arrivato che era un ragazzino ed è diventato un uomo. Parliamo con lui costantemente, è un ragazzo esemplare, un professionista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

