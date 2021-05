Fiorentina Lazio | Vlahovic per la storia | sulla scia di Batistuta

(Di sabato 8 maggio 2021) Dusancerca un gol che potrebbe regalargli l’ingresso nell’olimpo dei centravanti della: il dato sull’attaccante Dusanvuole confermare il momento d’oro anche contro la. L’attaccante dellaè arrivato a quota 19 in questo campionato, infrangendo diversi record. Ma c’è ancora un traguardo da tagliare, come riporta il Corriere dello Sport: con un gol contro latoccherebbe quota 20 gol in un campionato come, Kurt Hamrin, Pedro Petrone e Enrico Chiesa tra gli attaccanti viola con almeno venti reti in una stagione in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - mottolese : RT @langolodeiprono: Il sabato di @SerieA, aprono #UdineseBologna e #SpeziaNapoli alle 15, poi #InterSampdoria alle 18, la festa nerazzurra… - Fprime86 : RT @CorSport: #Fiorentina, #Vlahovic contro la #Lazio per la storia ?? - NicKiappa : @Casti_F Fiorentina-Lazio è da sempre la partita dei grandi gol assurdi, mi aspetto Acerbi con un tiro al volo. O Radu - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: Il sabato di @SerieA, aprono #UdineseBologna e #SpeziaNapoli alle 15, poi #InterSampdoria alle 18, la festa nerazzurra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Lazio

Laè reduce dal roboante 5 - 0 rifilato alla, con cui ha vendicato la finale di Coppa Italia; tuttavia i giovani biancocelesti devono ancora pensare a salvarsi senza passare dai ...PROBABILI FORMAZIONI SERIE A:Per le probabili formazioni di Serie A fissiamo ora la nostra attenzione sulle scelte dei tecnici per la sfida tra, match che mette in palio punti di gran peso per ...L'ex difensore viola, Massimo Gobbi, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina: "Più che stasera è domani la gara decisiva per la corsa salvezza. Ma una squadra come quella ...“Una squadra come la Fiorentina deve pensare a se stessa, ha la qualità e i giocatori per mettere in difficoltà e chiunque e giocarsela. Senza pensare al Cagliari o al Benevento. La partita è difficil ...