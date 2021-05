Fiorentina-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Fiorentina e Lazio si affrontano nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Due squadre in posizioni di classifica molto diverse e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i viola e la zona Champions per i biancocelesti. I toscani sono reduci da due pareggi consecutivi, conquistati contro Juventus e Bologna: quest’ultimo particolarmente scoppiettante, con tripletta di Palacio, doppietta di Vlahovic e goal di Bonaventura. Non sono mancate le emozioni neanche nell’ultima sfida della Lazio, finita con un successo per 4-3 sul Genoa. Sabato 8 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)si affrontano nel match valevole per la trentatreesima giornata di. Due squadre in posizioni di classifica molto diverse e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i viola e la zona Champions per i biancocelesti. I toscani sono reduci da due pareggi consecutivi, conquistati contro Juventus e Bologna: quest’ultimo particolarmente scoppiettante, con tripletta di Palacio, doppietta di Vlahovic e goal di Bonaventura. Non sono mancate le emozioni neanche nell’ultima sfida della, finita con un successo per 4-3 sul Genoa. Sabato 8 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu DAZN. SportFace.

