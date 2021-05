Fiorentina-Lazio, Inzaghi: “C’è rammarico per la sconfitta. Champions League? Siamo comunque in Europa” (Di sabato 8 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi dopo il ko contro la Fiorentina.Dopo il 2-0 rimediato contro la compagine viola allenata dal tecnico Beppe Iachini, c'è delusione sul volto dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Nel post-gara del "Franchi", il tecnico bianconceleste ha parlato così ai microfoni di DAZN, per analizzare la sconfitta subita dotto i colpi della doppietta dell'attaccante serbo della compagine viola, Dusan Vlahovic.L'ANALISI - "C'è delusione, sapevamo sarebbe stata dura. Il primo tempo l'abbiamo fatto bene, purtroppo alcuni episodi hanno indirizzato la gara. Sul primo gol potevamo difendere meglio, poi nella ripresa si è giocato veramente poco... C'è rammarico. Sapevamo si sarebbero difesi bene, abbiamo creato senza finalizzare ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Simonedopo il ko contro la.Dopo il 2-0 rimediato contro la compagine viola allenata dal tecnico Beppe Iachini, c'è delusione sul volto dell'allenatore della, Simone. Nel post-gara del "Franchi", il tecnico bianconceleste ha parlato così ai microfoni di DAZN, per analizzare lasubita dotto i colpi della doppietta dell'attaccante serbo della compagine viola, Dusan Vlahovic.L'ANALISI - "C'è delusione, sapevamo sarebbe stata dura. Il primo tempo l'abbiamo fatto bene, purtroppo alcuni episodi hanno indirizzato la gara. Sul primo gol potevamo difendere meglio, poi nella ripresa si è giocato veramente poco... C'è. Sapevamo si sarebbero difesi bene, abbiamo creato senza finalizzare ...

Advertising

acffiorentina : ?? | 31’ Dusaaaaaaaaaaa!! Ventesima rete stagionale del centravanti viola ?? Fiorentina ?? Lazio 1??-0??… - acffiorentina : ROCCO COMMISSO|?? 'Bravi ragazzi, ma non è finita'. Il presidente della Fiorentina commenta la vittoria sulla Lazi… - SkySport : FIORENTINA-LAZIO 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (33’) ? #Vlahovic (89’) ?? - Torex1979 : RT @pistoligno_gol: Hanno vinto più trofei di #inter #milan #napoli #roma #lazio #fiorentina negli ultimi 10 anni...grazie ragazze...siete… - sportli26181512 : Fiorentina, Iachini: 'Non abbiamo concesso nulla alla Lazio': Il tecnico: 'Ho visto un gruppo vero. Siamo in cresci… -