Fiorentina Lazio | Formazioni ufficiali e dove vederla

Leggi su puglia24news

(Di sabato 8 maggio 2021)andrà in scena alle ore 20.45, sabato 8 maggio 2021 e rappresenta un interessante confronto tra due compagini dagli obiettivi molto diversi, che presentano uno stile di gioco decisamente diverso.che è ancora in corsa per un posto in Champions,che ancora non è matematicamenrte salva: con queste premesse la sfida in programma al Franchi di Firenze si prospetta decisamente interessante.con la formazione titolare, ed il collaudato 3-5-2 con Dragowski tra i pali e difesa formata da Milenkovic-Pezzella-Caceres, Venuti e Biraghi esterni a tutta fascia, Amrabat, Pulgar e Bonaventura nella zona centrale del campo. In attacco Ribery-Vlahovic. Medesimo ...