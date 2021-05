Fiorentina-Lazio, Commisso: “Ringrazio Iachini. Stadio e centro sportivo, vi dico tutto. Vlahovic? Da quando palleggiò con me…” (Di domenica 9 maggio 2021) Il numero uno del club viola, Rocco Commisso, dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio.A margine del 2-0 della Fiorentina contro la Lazio, l'imprenditore italo-americano e presidente del club viola, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il momento attuale della sua squadra, del periodo d'oro del bomber serbo Dusan Vlahovic ed anche di futuro.Vlahovic - "Da quando Vlahovic ha palleggiato con me ha fatto tanti gol: se volete imparare, venite da me! (ride, ndr) Sono sposato da 47 anni, è il primo che non faccio l'anniversario con mia moglie ma i ragazzi mi vogliono in Italia. Devo fare sacrifici, speriamo portino fortuna".VIDEO Fiorentina. Commisso, tecnica e stile a bordo campo: ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Il numero uno del club viola, Rocco, dopo la vittoria per 2-0 contro la.A margine del 2-0 dellacontro la, l'imprenditore italo-americano e presidente del club viola, Rocco, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il momento attuale della sua squadra, del periodo d'oro del bomber serbo Dusaned anche di futuro.- "Daha palleggiato con me ha fatto tanti gol: se volete imparare, venite da me! (ride, ndr) Sono sposato da 47 anni, è il primo che non faccio l'anniversario con mia moglie ma i ragazzi mi vogliono in Italia. Devo fare sacrifici, speriamo portino fortuna".VIDEO, tecnica e stile a bordo campo: ...

