Fiorentina-Lazio 1-0 diretta: Vlahovic decide alla fine del primo tempo (Di sabato 8 maggio 2021) È avanti la Fiorentina, alla fine del primo tempo, grazie alla rete di Vlahovic sull'assist di Biraghi. A porta vuota, l'attaccante della viola, batte Reina. La Lazio ha disputato una... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 maggio 2021) È avanti ladel, grazierete disull'assist di Biraghi. A porta vuota, l'attaccante della viola, batte Reina. Laha disputato una...

Advertising

acffiorentina : ?? | 31’ Dusaaaaaaaaaaa!! Ventesima rete stagionale del centravanti viola ?? Fiorentina ?? Lazio 1??-0??… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Fiorentina 1-0 Lazio #SSFootball - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - elgaucheros : RT @marcomempi: Secondo voi chi sbaglia sul gol della Fiorentina? Per me Acerbi non può rinviare male una palla che puoi far scorrere ed ap… - noproblemichi : la fiorentina gioca 4 partite l’anno: le due contro la Lazio e le due contro la Juventus. il resto è del tutto secondario apparentemente -