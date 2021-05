Fiorentina Lazio 0-0 LIVE | subito ammonito Venuti

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 maggio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 4? AMMONIZIONE – Giallo perche blocca un’azione sviluppa sull’out mancino della. 3? OCCASIONE VIOLA – Bonaventura stacca di testa, palla a lato di poco. 1? INIZIA LA PARTITA – Primo pallone girato dallaal Franchi. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...