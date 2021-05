“Finalmente!” Antonella Clerici | fuga d’amore con il suo Vittorio Ma super lusso | il prezzo a notte! dell’hotel vista mare

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 maggio 2021), weekend romantico con il suo. Non possono rinunciare a una piccola ‘quando gli impegni lavorativi lo permettono. Antonellina e il compagnoGarrone hanno deciso di farsi un piccolo regalo, trascorrendo alcuni giorni sotto il sole si Portofino. La Riviera ligure come scenario di una pausa romantica dalla routine quotidiana. Non solo romantica, ma anche costosa. Quando c’è di mezzo l’amore non si bada a spese: “Noi e il, finalmente”. Queste le parole con cui da Portofino la conduttriceha deciso di aggiornare i suoi numerosissimi fan su Instagram. Insieme al compagnoGarrone, dopo tanti mesi di restrizioni e zone rosse, ...