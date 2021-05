Filippo Ganna, il primo squillo al Giro d’Italia è il suo (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna, il primo squillo al Giro d’Italia iniziato oggi a Torino, è del giovane campione del mondo. Filippo Ganna in rosaParte il Giro d’Italia. Parte da Torino, la prima capitale dell’Italia unita. Una cronometro. L’inizio di una corsa a tappe è sempre incerto. Vi sono i nome dei probabili favoriti, ma non si conoscono perfettamente le condizioni fisiche e psicologiche di ciascuno di loro, per cui è sempre azzardato avventurarsi in pronostici con il rischio, poi, di fare brutta figura. Ma oggi no. E ‘una cronometro e quando c’è una corsa contro il tempo, nessuno va contro il tempo meglio di lui. Filippo Ganna. Leggi anche –> Filippo ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021), ilaliniziato oggi a Torino, è del giovane campione del mondo.in rosaParte il. Parte da Torino, la prima capitale dell’Italia unita. Una cronometro. L’inizio di una corsa a tappe è sempre incerto. Vi sono i nome dei probabili favoriti, ma non si conoscono perfettamente le condizioni fisiche e psicologiche di ciascuno di loro, per cui è sempre azzardato avventurarsi in pronostici con il rischio, poi, di fare brutta figura. Ma oggi no. E ‘una cronometro e quando c’è una corsa contro il tempo, nessuno va contro il tempo meglio di lui.. Leggi anche –>...

