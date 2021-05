Festivalflorio: chiusura “repentina e definitiva” della storica rassegna di Favignana, la dichiarazione del direttore artistico (Di sabato 8 maggio 2021) Musica Nuda (foto di Angelo Trani), tra gli artisti previsti quest’anno al FestivalflorioFavignana – “Proprio ora che finalmente si parlava di GreenPass, ora che il Governo aveva riaperto alla possibilità di concerti all’aperto ed al chiuso, ora che soprattutto nel centro/nord Italia molte stagioni e festival sono ripartite, dover rinunciare suona come una dolorosa beffa. Siamo stati i primi in Italia a credere nella ripresa, dimostrando coraggio, tenacia, un pizzico di follia, capacità di previsione… Ad oggi, a 4 settimane dalla data di inizio, non esiste una delibera, una lettera intestata, un foglio del Comune di Favignana su Festivalflorio. Nel Novembre 2020 e di nuovo nel Gennaio 2021 protocollammo il Progetto con costi, ospiti, date, scadenze, previsioni di visibilità: 3 pagine in estrema chiarezza, che temo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) Musica Nuda (foto di Angelo Trani), tra gli artisti previsti quest’anno al– “Proprio ora che finalmente si parlava di GreenPass, ora che il Governo aveva riaperto alla possibilità di concerti all’aperto ed al chiuso, ora che soprattutto nel centro/nord Italia molte stagioni e festival sono ripartite, dover rinunciare suona come una dolorosa beffa. Siamo stati i primi in Italia a credere nella ripresa, dimostrando coraggio, tenacia, un pizzico di follia, capacità di previsione… Ad oggi, a 4 settimane dalla data di inizio, non esiste una delibera, una lettera intestata, un foglio del Comune disu. Nel Novembre 2020 e di nuovo nel Gennaio 2021 protocollammo il Progetto con costi, ospiti, date, scadenze, previsioni di visibilità: 3 pagine in estrema chiarezza, che temo ...

Lopinionista : Festivalflorio: chiusura repentina e definitiva della storica rassegna di Favignana, la dichiarazione del direttore… - mediterranew : Amara chiusura dello storico Festivalflorio... - RadioWebItalia : Amara chiusura dello storico Festivalflorio @RadioWebItalia - CulturSocialArt : Chiusura amara per il Festivalflorio #cultursocialart #culturblogger #csa #cultura #news #Festivalflorio?… - ElisabettaCast1 : Lo storico @FestivalFlorio di #Favignana cancellato improvvisamente! E non per covid... La dichiarazione del dirett… -

Ultime Notizie dalla rete : Festivalflorio chiusura Amara chiusura dello storico Festivalflorio Un atto d'amore che con oggi giunge alla conclusione: vivo e lavoro in Germania, per anni ho utilizzato parte delle mie ferie e dei miei denari per realizzare Festivalflorio; ma l'Italia ti sfianca, ...

Festivalflorio, chiusura 'forzata' Giuseppe Scorzelli , direttore artistico del Festivalflorio , commenta la chiusura "forzata" e improvvisa della rassegna che si sarebbe dovuta tenere, nella sua ottava edizione, dal 13 al 20 giugno sull'isola di Favignana. "Proprio ora che ...

Home News Festivalflorio, chiusura 'forzata' Cinecittà News Il Festival Florio divorzia da Favignana: è scontro fra Scorzelli e Forgione L'idillio fra il Festival Florio e Favignana è finito. Salta l'ottava edizione della kermesse internazionale che era in programma dal 13 al 20 giugno. Ad annunciare "La chiusura repentina e definitiva ...

Festivalflorio, chiusura 'forzata' Giuseppe Scorzelli, direttore artistico del Festivalflorio, commenta la chiusura "forzata" e improvvisa della rassegna che si sarebbe dovuta tenere, nella sua ottava edizione, dal 13 al 20 giugno sull ...

Un atto d'amore che con oggi giunge alla conclusione: vivo e lavoro in Germania, per anni ho utilizzato parte delle mie ferie e dei miei denari per realizzare; ma l'Italia ti sfianca, ...Giuseppe Scorzelli , direttore artistico del, commenta la"forzata" e improvvisa della rassegna che si sarebbe dovuta tenere, nella sua ottava edizione, dal 13 al 20 giugno sull'isola di Favignana. "Proprio ora che ...L'idillio fra il Festival Florio e Favignana è finito. Salta l'ottava edizione della kermesse internazionale che era in programma dal 13 al 20 giugno. Ad annunciare "La chiusura repentina e definitiva ...Giuseppe Scorzelli, direttore artistico del Festivalflorio, commenta la chiusura "forzata" e improvvisa della rassegna che si sarebbe dovuta tenere, nella sua ottava edizione, dal 13 al 20 giugno sull ...